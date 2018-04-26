Почему Россия не объявляет ответные меры на санкции США

Москва ждет их смягчения после переговоров между Вашингтоном, с одной стороны, и Берлином с Парижем — с другой
Россия пока не собирается объявлять ответные меры на последние санкции США. Москва ждет переговоров между США, с одной стороны, и Германией и Францией — с другой. Россия рассчитывает на смягчение ограничений, передает Reuters. Перевод статьи приводит РБК.
В Москве надеются, что Париж и Берлин помогут открыть европейский рынок для российского алюминия после санкций, которые США ввели против «Русала». Источник, близкий к российскому правительству, заявил, что санкции против алюминиевого гиганта стали для Москвы «сюрпризом». «Мы не думали, что будет оказываться такое давление, но и Запад этого не ожидал. Поэтому были предприняты попытки ослабить давление с обеих сторон», — заявил он.
Ранее издание Wall Street Journal написало, что немецкие лоббисты попросили канцлера Ангелу Меркель добиться от Вашингтона выведения немецких компаний из-под действия американских санкций.
Санкционный список в отношении Москвы Вашингтон в последний раз расширил 6 апреля. В него тогда попали российские предприниматели и главы госкомпаний, в том числе и Олег Дерипаска, глава ОК «Русал». 23 апреля Минфин США, учитывая сложившуюся ситуацию, допустил снятие ограничений с российской алюминиевой компании. Условием для этого в ведомстве тогда назвали продажу Дерипаской его 48% акций компании.