Макрон предложил создать коалицию по борьбе с финансированием терроризма

"Первое самое важное обязательство, которое мы должны сегодня взять… это сформировать коалицию государств и организаций, которые здесь представлены и которые согласились работать вместе", — заявил Макрон на международной конференции по борьбе с финансированием терроризма в Париже.