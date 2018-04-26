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Макрон предложил создать коалицию по борьбе с финансированием терроризма
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Макрон предложил создать коалицию по борьбе с финансированием терроризма 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать международную коалицию по борьбе с финансированием терроризма, сообщает РИА «Новости».
"Первое самое важное обязательство, которое мы должны сегодня взять… это сформировать коалицию государств и организаций, которые здесь представлены и которые согласились работать вместе", — заявил Макрон на международной конференции по борьбе с финансированием терроризма в Париже.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Макрон начал иначе смотреть на Иран после их встречи. Также ранее сообщалось, что Франция пообещала увеличить военное присутствие на севере Сирии.
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