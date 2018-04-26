СМИ: Болтон заявил об обновлении Совета национальной безопасности при Белом доме

Как сообщает Fox News, Болтон распространил внутриведомственный циркуляр, в котором уведомил сотрудников СНБ, что грядущие кадровые перестановки будут предусматривать совмещение обязанностей руководителей нескольких отделов в руках одного должностного лица.