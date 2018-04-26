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СМИ: Болтон заявил об обновлении Совета национальной безопасности при Белом доме
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СМИ: Болтон заявил об обновлении Совета национальной безопасности при Белом доме 

RT на русском 1 час назад
Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома будет реорганизован и обновлён. Об этом заявил новый помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
Как сообщает Fox News, Болтон распространил внутриведомственный циркуляр, в котором уведомил сотрудников СНБ, что грядущие кадровые перестановки будут предусматривать совмещение обязанностей руководителей нескольких отделов в руках одного должностного лица.
Ранее Джон Болтон в ходе переговоров с послом России в Соединённых Штатах Анатолием Антоновым отметил, что улучшение отношений двух государств необходимо как Москве, так и Вашингтону.
RT на русском: последние новости
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