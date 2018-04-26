В Госдепе объяснили свое проникновение в генконсульство РФ в Сиэтле 

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт в сети микроблогов Twitter в среду объяснила проникновение американских сотрудников в здание генерального консула РФ в Сиэтле «ответными мерами» на политику российских властей.
«Сегодня чиновники Госдепартамента прошлись по зданию в Сиэтле, чтобы подтвердить, что оно было освобождено. Мы будем обеспечивать и поддерживать его в соответствии с нашими обязанностями. Никакого «вторжения», просто твердый, законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России», — написала дипломат.
При этом Науэрт сослалась на Венскую конвенцию о консульских сношениях, в соответствии с которой Вашингтон отозвал согласие на создание консульского учреждения России в Сиэтле.
«Мы сделали это в ответ на использование российским правительством нервно-паралитического вещества военного класса на территории Великобритании», — объяснила представитель Госдепа..