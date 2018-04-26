Дипломат рассказал об отношениях Москвы и Парижа на фоне атаки по Сирии и дела Скрипаля

Советник-посланник российского посольства во Франции Артем Студенников считает, что удар США и сил союзников по Сирии , а также отравлений Скрипалей в английском Солсбери негативно сказались на отношениях стран, но Москва и Париж продолжают сохранять дипломатические контакты, передает РИА «Новости»

"Последние события — дело Скрипаля, удар по Сирии нанесли ущерб двусторонним отношениям [между Москвой и Парижем], даже при учете того, что диалог и контакты продолжаются и никогда не останавливались", — сказал Студенников на встрече ассоциации «Франко-российский диалог» в Париже.

Он отметил, что такое положение дел позволяет сторонам сохранять оптимизм в дипломатических отношениях.

"Так было после начала украинского кризиса. Несмотря на все кризисы, происшествия и ухудшение ситуации, мы продолжаем общаться", — подчеркнул Студенников.