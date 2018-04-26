В МИД РФ указали на нарушения США в ситуации с генконсульством в Сиэтле

«Ситуация абсолютно возмутительная, безобразная и беспрецедентная. Ничего подобного в истории двусторонних отношений не было — это, конечно, грубейшее нарушение со стороны США основополагающих международно-правовых норм», — подчеркнула она.

Ранее Мария Захарова показала захват американскими властями генерального консульства России в Сиэтле. Дипломат опубликовала видеоролик на своей странице в Facebook.

"Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского Генерального консульства в Сиэтле, — прокомментировала эти кадры Захарова. — Редкое зрелище — государственный рейдерский захват".

Дипломат призвала Вашингтон вернуть РФ все захваченные американцами объекты российской собственности. «Настаиваем на возвращении всех шести объектов российской собственности, захваченных в США», — сказала Мария Захарова.

В посольстве РФ в Вашингтоне журналистам пояснили, что действия США по захвату зданий генконсульства РФ в Сиэтле носят незаконный характер, нарушают все дипломатические и консульские конвенции, а также американское законодательство, охраняющее право частной собственности. Накануне россияне успели вывезти оттуда архив и ценные вещи.

Напомним, что требование закрыть генконсульство РФ в Сиэтле было озвучено Вашингтоном наряду с высылкой 60 российских дипломатов в связи с отравлением нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Инцидент произошел 4 марта. Ответственность за случившееся Лондон возложил на Москву и призвал страны Запада «наказать» РФ. Российская сторона отрицает все обвинения в свой адрес и требует предоставить доказательства.