Ещё
В МИД РФ указали на нарушения США в ситуации с генконсульством в Сиэтле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД РФ указали на нарушения США в ситуации с генконсульством в Сиэтле 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
«Ситуация абсолютно возмутительная, безобразная и беспрецедентная. Ничего подобного в истории двусторонних отношений не было — это, конечно, грубейшее нарушение со стороны США основополагающих международно-правовых норм», — подчеркнула она.
Ранее Мария Захарова показала захват американскими властями генерального консульства России в Сиэтле. Дипломат опубликовала видеоролик на своей странице в Facebook.
"Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского Генерального консульства в Сиэтле, — прокомментировала эти кадры Захарова. — Редкое зрелище — государственный рейдерский захват".
Дипломат призвала Вашингтон вернуть РФ все захваченные американцами объекты российской собственности. «Настаиваем на возвращении всех шести объектов российской собственности, захваченных в США», — сказала Мария Захарова.
В посольстве РФ в Вашингтоне журналистам пояснили, что действия США по захвату зданий генконсульства РФ в Сиэтле носят незаконный характер, нарушают все дипломатические и консульские конвенции, а также американское законодательство, охраняющее право частной собственности. Накануне россияне успели вывезти оттуда архив и ценные вещи.
Напомним, что требование закрыть генконсульство РФ в Сиэтле было озвучено Вашингтоном наряду с высылкой 60 российских дипломатов в связи с отравлением нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Инцидент произошел 4 марта. Ответственность за случившееся Лондон возложил на Москву и призвал страны Запада «наказать» РФ. Российская сторона отрицает все обвинения в свой адрес и требует предоставить доказательства.
Российская Газета: последние новости
Делегация Татарстана посетит Беларусь Пушков ответил на угрозы генсека Совета Европы в адрес РФ Песков снова заявил о паранойе в США
Комментарии  Ещё 77 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джигарханян впал в кому60
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1014
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня5
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство33
Состояние Наргиз резко ухудшилось11
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение