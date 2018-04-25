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Дипломаты РФ встретились с лидерами протестов в Ереване
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Российские дипломаты встретились с лидерами протестов в Ереване 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: embassyru.am
Посольство России в Ереване сообщило, что российские дипломаты встретились с лидерами протестов. Об этом сообщается в Twitter посольства РФ в Армении.
«25 апреля с.г. в Посольстве Российской Федерации в Республике Армения прошла встреча с оппозиционными депутатами Национального Собрания Н. В. Пашиняном и А. С. Мирзояном, а также пресс-секретарем партии «Гражданский договор» Т. Авиняном», — говорится в сообщении.
Дипломаты призвали лидеров протеста в Армении к конструктивному диалогу с другими силами, разрешению ситуацию в рамках конституции.
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