Дипломаты РФ встретились с лидерами протестов в Ереване

Российские дипломаты встретились с лидерами протестов в Ереване

Посольство России Ереване сообщило, что российские дипломаты встретились с лидерами протестов. Об этом сообщается в Twitter посольства РФ в Армении.

«25 апреля с.г. в Посольстве Российской Федерации в Республике Армения прошла встреча с оппозиционными депутатами Национального Собрания Н. В. Пашиняном и А. С. Мирзояном, а также пресс-секретарем партии «Гражданский договор» Т. Авиняном», — говорится в сообщении.

Дипломаты призвали лидеров протеста в Армении к конструктивному диалогу с другими силами, разрешению ситуацию в рамках конституции.