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РФ указала на странность СМИ в деле Скрипалей
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РФ указала на странность СМИ в деле Скрипалей 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: Reuters
В российском посольстве в Лондоне заявили о странной позиции британских СМИ в деле Скрипалей. Пресс-секретарь дипведомства предположил, что они находятся под жестким контролем властей или осуществляют самоцензуру.
«Либо британские СМИ в контексте инцидента в Солсбери находятся под жестким контролем, либо осуществляют самоцензуру из опасений неких негативных последствий», — цитирует ТАСС представителя посольства.
Собеседник агентства отметил, что позиция британских СМИ с самого начала была им несвойственна.
«Честно сказать, британские СМИ с самого начала этой истории заняли несвойственную им позицию. Вместо попыток выяснить истину, они занялись трансляцией однобокой позиции правительства и многочисленных не поддающихся проверке утечек», — сказал пресс-секретарь.
Он напомнил, что СМИ ни разу не попытались взять интервью у Юлии Скрипаль, навестить в больнице ее отца Сергея Скрипаля, запросить у властей фотографии или другие доказательства того, что Скрипали вообще живы.
>> Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
«Возможно, конечно, что мы не владеем всей информацией. Будем рады, если кто-то из британских СМИ укажет на нашу ошибку и расскажет о попытках докопаться до истины, и чем они закончились», — заключил представитель посольства.
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