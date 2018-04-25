РФ указала на странность СМИ в деле Скрипалей

В российском посольстве в Лондоне заявили о странной позиции британских СМИ в деле Скрипалей. Пресс-секретарь дипведомства предположил, что они находятся под жестким контролем властей или осуществляют самоцензуру.

«Либо британские СМИ в контексте инцидента в Солсбери находятся под жестким контролем, либо осуществляют самоцензуру из опасений неких негативных последствий», — цитирует ТАСС представителя посольства.

Собеседник агентства отметил, что позиция британских СМИ с самого начала была им несвойственна.

«Честно сказать, британские СМИ с самого начала этой истории заняли несвойственную им позицию. Вместо попыток выяснить истину, они занялись трансляцией однобокой позиции правительства и многочисленных не поддающихся проверке утечек», — сказал пресс-секретарь.

Он напомнил, что СМИ ни разу не попытались взять интервью у Юлии Скрипаль , навестить в больнице ее отца Сергея Скрипаля , запросить у властей фотографии или другие доказательства того, что Скрипали вообще живы.

«Возможно, конечно, что мы не владеем всей информацией. Будем рады, если кто-то из британских СМИ укажет на нашу ошибку и расскажет о попытках докопаться до истины, и чем они закончились», — заключил представитель посольства.