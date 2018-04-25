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Посольство России не исключило, что СМИ в Британии находятся под контролем
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Посольство России не исключило, что СМИ в Британии находятся под контролем 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 25 апр — РИА Новости. Посольство РФ не исключает, что британские СМИ в контексте инцидента в Солсбери либо находятся под жестким контролем, либо занимаются самоцензурой, заявил РИА Новости представитель российской дипмиссии.
Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.
"Честно сказать, британские СМИ с самого начала этой истории заняли несвойственную им позицию. Вместо попыток выяснить истину, они занялись трансляцией однобокой позиции правительства и многочисленных не поддающихся проверке утечек. Посудите сами: британские журналисты до сих пор не попытались взять интервью у выписавшейся из больницы Юлии Скрипаль, посетить больницу в Солсбери, где якобы все еще находится ее отец, запросить у властей фотографии или иные свидетельства того, что Сергей и Юлия Скрипали живы и находятся в том положении, о котором заявляется официально", — отметил представитель посольства.
По его мнению, объяснений такому поведению британских СМИ может быть только два.
"Напрашивается два вывода: либо британские СМИ в контексте инцидента в Солсбери находятся под жестким контролем (об этом писала 8 апреля "Санди Таймс"), либо осуществляют самоцензуру из опасений неких негативных последствий. Ни то, ни другое нас бы не удивило: так, давление на российский канал RT осуществляется открыто и даже без попыток заретушировать политическую составляющую", — сказал представитель посольства.
Недавно британский медиарегулятор Ofcom объявил, что открыл семь новых расследований в отношении новостных и документальных программ телеканала RT.
"Возможно, конечно, что мы не владеем всей информацией. Будем рады, если кто-то из британских СМИ укажет на нашу ошибку и расскажет о попытках докопаться до истины и чем они закончились", — отметил собеседник РИА Новости.
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