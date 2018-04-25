В Госдепе пока не называют дату новой встречи Шеннона и Рябкова

"Мы внимательно следим за этой (темой), но пока нам нечего анонсировать", — заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента в ответ на вопрос о возможности новой встречи в таком формате.

Ранее Рябков и Шеннон провели несколько встреч, на которых обсуждались вопросы двусторонних отношений и стратегической стабильности.