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Власти США проникли в резиденцию генконсула РФ
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Власти США проникли в резиденцию генконсула РФ 

Рамблер 1 час назад
Фото: @MFA Russia/Twitter.com
Представители властей США взломали дверь в здании генконсульства РФ в Сиэтле, являющемся российской дипломатической собственностью, передает ТАСС.
Власти США вошли в здание и включили свет.
В посольстве России в США назвали проникновение на территорию генконсульства недружественным шагом и заявили об ответных мерах.
По словам дипломатов, власти США грубо нарушили конвенцию о дипотношениях, а также американское законодательство, охраняющее право частной собственности. Их слова приводит РИА Новости.
>> В РФ отреагировали на действия США
Накануне российские дипломаты по требованию американской стороны покинули территорию резиденции генконсула России в Сиэтле. Дипломаты вывезли из здания архив и наиболее ценное оборудование. Всего из Сиэтла выехали 23 человека — сотрудники консульства и члены их семей.
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