Власти США проникли в резиденцию генконсула РФ

ТАСС. Представители властей США взломали дверь в здании генконсульства РФ в Сиэтле, являющемся российской дипломатической собственностью, передает

Власти США вошли в здание и включили свет.

В посольстве России в США назвали проникновение на территорию генконсульства недружественным шагом и заявили об ответных мерах.

РИА Новости. По словам дипломатов, власти США грубо нарушили конвенцию о дипотношениях, а также американское законодательство, охраняющее право частной собственности. Их слова приводит

Накануне российские дипломаты по требованию американской стороны покинули территорию резиденции генконсула России в Сиэтле. Дипломаты вывезли из здания архив и наиболее ценное оборудование. Всего из Сиэтла выехали 23 человека — сотрудники консульства и члены их семей.