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Россия доказала очередную ложь США
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Депутат: Военные доказали очередное вранье США 

Национальная Служба Новостей 21 минуту назад
Генштаб РФ продемонстрировал журналистам обломки крылатых ракет, выпущенных по Сирии силами коалиции. На специальной выставке были представлены элементы ракет США «Томагавк» и ракет Англии и Франции SCALP и Storm Shadow.
«Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО», — заявил специалист ведомства в области противовоздушной обороны Сергей Безногих.
В эфире НСН заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин обвинил США в лживой и двойственной политике по отношению к России.
«Обломки сбитых ракет являются ярким подтверждением того вранья и обмана, который демонстрирует США, Великобритания и Франция. К тому же это доказывает достаточно высокую эффективность оружия, созданного еще в 60-х годах, которое находится на вооружении сирийской армии. Данный факт, как и инсценировка якобы химической атаки в Думе, а также надуманные обвинение в отравлении Скрипалей — это все звенья одной цепочки, которые говорят о целях, которые преследуют США со своими западными приспешниками. Цель одна — показать в лице России некоего врага, создать негативную обстановку вокруг нашей страны», — заявил он.
В Минобороны РФ пообещали поставить в Сирию новые средства ПВО  Собеседник НСН назвал враньем большинство заявлений США в отношении России.
«Это политика двойных стандартов в совокупности с чувством безнаказанности, которое подпитывается попустительским отношением со стороны ООН. Вдобавок, некоторые страны в некоторой степени изолированы от объективной информации и могут воспринять эту ложь за действительность. И сегодня Россия и ряд других государств противостоят этим врунам, по-другому их никак не назовешь», — добавил он.
14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, которые, по их мнению, использовались для производства химического оружия. Всего во время атаки силы коалиции выпустили 105 ракет. В США, Британии и Франции утверждали, что все ракеты попали в назначенные цели. Однако в российском Генштабе опровергли эти данные и сообщили, что цели поразили не более 22 ракет, сообщает Ura.ru.
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