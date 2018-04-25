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В ОЗХО считают, что ее специалистам надо опросить свидетелей из Думы
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В ОЗХО считают, что ее специалистам надо опросить свидетелей из Думы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. В ОЗХО СЧИТАЮТ, ЧТО ЕЕ СПЕЦИАЛИСТАМ НЕОБХОДИМО ОПРОСИТЬ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЗ СИРИЙСКОЙ ДУМЫ ДО ПРОВЕДЕНИЯ РОССИЕЙ БРИФИНГА С ИХ УЧАСТИЕМ
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