В Госдепе надеются на возобновление диалога с Россией 

США стараются сохранить каналы связи с РФ и рассчитывают на возобновление стратегического диалога с Москвой в ближайшее время, заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению оружия массового уничтожения Кристофер Форд в ходе мероприятия "на полях" второго подготовительного комитета к конференции по ДНЯО 2020.
"Мы надеемся на возобновления нашего стратегического диалога в РФ. Его возобновление произошло в прошлом сентябре в Хельсинки. Это было очень многообещающее начало. Но немного разочаровывает, что пока провести второй раунд очень тяжело. Надеюсь, это скоро произойдет. Но вы можете быть спокойными в том, что мы проводим активную работу по сохранению каналов связи с Москвой, несмотря на те вызовы, которые существуют между нашими правительствами, но в основном благодаря им", — сказал он.