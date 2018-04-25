Новый чешский посол прибудет в Россию в мае

ПРАГА , 25 апреля. / ТАСС /. Новый чешский посол в России Витезслав Пивонька приступит к исполнению своих обязанностей в Москве в мае. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-секретарь МИД республики Ирена Валентова.

"Витезслав Пивонька в мае прибудет в Россию и вступит там в должность посла Чехии , — отметила она. — Ему была предоставлена российская виза".

Предыдущий чешский посол в РФ, чехословацкий космонавт, герой СССР и ЧССР Владимир Ремек в январе покинул пост главы дипломатического представительства в Москве. После четырех лет в ранге посла он вышел в отставку по собственной просьбе и ушел на пенсию.