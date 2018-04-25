Новый чешский посол прибудет в Россию в мае 

ПРАГА, 25 апреля. /ТАСС/. Новый чешский посол в России Витезслав Пивонька приступит к исполнению своих обязанностей в Москве в мае. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-секретарь МИД республики Ирена Валентова.
"Витезслав Пивонька в мае прибудет в Россию и вступит там в должность посла Чехии, — отметила она. — Ему была предоставлена российская виза".
Предыдущий чешский посол в РФ, чехословацкий космонавт, герой СССР и ЧССР Владимир Ремек в январе покинул пост главы дипломатического представительства в Москве. После четырех лет в ранге посла он вышел в отставку по собственной просьбе и ушел на пенсию.
Пивонька, которому вскоре исполнится 49 лет, — карьерный дипломат. Ранее он возглавлял посольство Чехии в Азербайджане, а перед этим был советником-посланником чешского посольства на Украине.