Путин похвалил россиян

Президент РФ Владимир Путин убежден, что многочисленные таланты россиян и их стремление всегда приносить пользу Отечеству помогают им добиваться выдающихся результатов во всех сферах деятельности. Такое мнение он высказал, выступая на церемонии вручения золотых медалей Героям Труда.

"Эта награда демонстрирует всю глубину уважения к тем людям, которые настоящим подвижническим трудом, каждодневной работой вписывают новые замечательные страницы в историю нашего Отечества, — подчеркнул Путин. — Россия всегда славилась своими талантами, рука об руку с ними идут трудолюбие, целеустремленность, ответственность. Как бы не менялись времена именно эти качества помогали и помогают нашим соотечественникам добиваться ярких, значительных результатов, результатов в самых разных сферах деятельности, в науке и промышленности, в педагогике, медицине, спорте и культуре и искусстве и тем самым. Приумножать силу и величие нашего Отечества".

При этом глава государства отметил, что самые трудные и казалось бы недостижимые вершины покоряются, когда к перечисленным качествам присоединяется искреннее стремление приносить пользу ради общего дела, ради Родины.