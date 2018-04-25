Дипломаты РФ встретились с армянской оппозицией

Представители посольства РФ в Ереване в социальной сети Facebook в среду сообщили о проведенной встрече с лидерами оппозиции Николом Пашиняном и Араратом Мирзояном.
По словам дипломатов, в ходе беседы стороны обменялись мнениями о происходящих в республике событиях.
Представители дипломатической миссии призвали организаторов митингов к конструктивному диалогу с руководством страны и другими политическими силами. Они подчеркнули, что сложившуюся ситуацию следует решать исключительно в рамках конституционного поля и в интересах всего армянского народа.
Кроме того, российская сторона выразила надежду «на скорейшее возвращение жизни страны в нормальное, спокойное русло».
Ранее Никол Пашинян заявил, что встречался с представителями РФ, которые заверили его, что Москва не собирается вмешиваться во внутренние дела Армении.