Дипломаты РФ встретились с армянской оппозицией

Российские дипломаты встретились с лидерами армянской оппозиции

Представители посольства РФ Ереване в социальной сети Facebook в среду сообщили о проведенной встрече с лидерами оппозиции Николом Пашиняном и Араратом Мирзояном.

По словам дипломатов, в ходе беседы стороны обменялись мнениями о происходящих в республике событиях.

Представители дипломатической миссии призвали организаторов митингов к конструктивному диалогу с руководством страны и другими политическими силами. Они подчеркнули, что сложившуюся ситуацию следует решать исключительно в рамках конституционного поля и в интересах всего армянского народа.

Кроме того, российская сторона выразила надежду «на скорейшее возвращение жизни страны в нормальное, спокойное русло».