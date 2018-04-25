В Анапе машина сбила одного из разработчиков нервно-паралитического газа «Новичок»

Краснодар . 25 апр. — Новая Кубань. В одном из поселков Анапы вчера пожилой водитель автомобиля сбил Владимира Углева , которого считают одним из разработчиков нервно-паралитического газа «Новичок». Жизни ученого ничто не угрожает, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. По предварительным данным, Углев переходил дорогу, а ехавшая в это время машина не успела затормозить. — Происшествие официально зарегистрировано и оформлено. Решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности, — рассказал собеседник информационного агентства. Владимир Углев известен как один из разработчиков современных отравляющих веществ. Ранее работал научным сотрудником Вольского филиала ГОСНИИОХТ. В последнее время ученый часто общался с журналистами, комментируя ситуацию с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля . Как считают власти Великобритании, бывший разведчик был отравлен нервно-паралитическим газом «Новичок», якобы разработанным в СССР. В интервью BBC News Углев заявил, что доказать виновность России в этом преступлении вряд ли возможно.