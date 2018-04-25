Путин обвинил Запад в невольной помощи террористам

Путин: ряд стран играют на руку террористам, используя силу в обход Совбеза ООН

"Некоторые члены мирового сообщества все чаще пытаются игнорировать общепризнанные нормы и принципы международного права, прибегают к применению военной силы в обход Совета Безопасности ООН, отказываются от переговоров как ключевого инструмента разрешения международных споров", — отметил он в приветствии участникам международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Это, в свою очередь, порождает политическую и социальную нестабильность, играет на руку силам терроризма, экстремизма, транснациональной преступности, ведет к эскалации локальных конфликтов и кризисов", — добавил Путин.

По его словам, в связи с этим проблемы обеспечения глобальной и региональной безопасности приобретают особую остроту.

"Россия готова к самому тесному взаимодействию с зарубежными партнерами на этом направлении как в многосторонних форматах, так и на двусторонней основе", — подчеркнул глава государства.