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Путин обвинил Запад в невольной помощи террористам
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Путин: ряд стран играют на руку террористам, используя силу в обход Совбеза ООН 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин заявил, что применение военной силы некоторыми странами в обход Совета Безопасности ООН фактически играет на руку террористам и экстремистам.
"Некоторые члены мирового сообщества все чаще пытаются игнорировать общепризнанные нормы и принципы международного права, прибегают к применению военной силы в обход Совета Безопасности ООН, отказываются от переговоров как ключевого инструмента разрешения международных споров", — отметил он в приветствии участникам международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Обращение главы государства на церемонии открытия форума зачитал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Это, в свою очередь, порождает политическую и социальную нестабильность, играет на руку силам терроризма, экстремизма, транснациональной преступности, ведет к эскалации локальных конфликтов и кризисов", — добавил Путин.
По его словам, в связи с этим проблемы обеспечения глобальной и региональной безопасности приобретают особую остроту.
"Россия готова к самому тесному взаимодействию с зарубежными партнерами на этом направлении как в многосторонних форматах, так и на двусторонней основе", — подчеркнул глава государства.
Он добавил, что открывшийся в Сочи форум даст хорошую возможность обсудить пути противодействия различным угрозам и вызовам международной безопасности, обменяться наработанным опытом и расширить профессиональные контакты.
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