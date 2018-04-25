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Посольство РФ пошутило над министром обороны Британии
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Посольство РФ пошутило над министром обороны Британии 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Фото: EPA
Посольство России в Великобритании открыло голосование на тему того, что или кто представляет из себя самую большую опасность: Россия, террористы, британский министр обороны Гэвин Уильямсон.
«Министр обороны Гэвин Уильямсон сказал: «Россия представляет большую проблему, чем боевики в Ираке и Афганистане». Как вы думаете, что в действительности представляет собой большую проблему?» — поинтересовались российские дипломаты в Twitter.
Варианты ответа были предложены следующие: а) Россия; б) террористы ИГ, в) болтовня Уильямсона.
С большим отрывом лидирует третий вариант — за него отдано больше половины голосов.
Напомним, 1 апреля министр обороны Британии Гэвин Уильямсон в статье для The Telegraph заявил, что для его страны «критически важно» развивать оборонный комплекс, чтобы «встретить угрозы» будущего подготовленными.
По словам Уильямсона, Россия «использует гибридные методы» для «подрывного влияния» на другие страны, а кроме того причастна к «бесстыдным» кибероперациям. Он заявил, что «терпение мирового сообщества» в отношении российской политики «на исходе».
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