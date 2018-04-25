В США требуют объяснить присутствие посла России на съезде республиканцев

Кисляк был послом РФ в США в 2008-2017 годах.

Американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в выборы, Москва это категорически опровергает. Как Белый дом, так и Кремль опровергают параллельное обвинение в «сговоре» между Россией и предвыборным штабом Трампа . Ряд СМИ США называли Кисляка «шпионом», российский МИД выразил в связи с этим возмущение. Съезд Республиканской партии в Кливленде в июле 2016 года выдвинул Дональда Трампа кандидатом в президенты.

Иск Judicial Watch подан в соответствии с американским законом о свободе информации и требует предоставить «переписку между госдепартаментом и российским посольством относительно организации участия Кисляка (в съезде), включая возможные приглашения, а также данные Службы дипломатической безопасности о поездке и присутствии Кисляка».

Представители организации не пояснили, что предосудительного они увидели в присутствии российского посла на съезде Республиканской партии. В 2016 году пиар-директор съезда Брайан Нойс заявлял журналу Foreign Policy , что на съезде было 400 иностранных гостей и политиков из примерно 100 стран. По словам Нойса, иностранные дипломаты постоянно присутствуют на американских политических мероприятиях, начиная с исторического Филадельфийского конвента 1787 года.