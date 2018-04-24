В президенты по-новому: Кремль сменит формат инаугурации

Инаугурация Владимира Путина все ближе — церемония состоится уже 7 мая. Источники «Газеты.Ru» рассказывают, что в этом году формат мероприятия претерпит изменения. В этот раз на церемонию в Кремль будут приглашены волонтеры кампании. Это подтвердил «Газете.Ru» и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Возможно, что часть приглашенной молодежи будет ждать своего президента на Соборной площади перед Кремлем.

7 мая состоится инаугурация избранного президента России Владимира Путина. В этом году во внутриполитическом блоке Кремля появилась идея пригласить на церемонию молодежь из числа волонтеров кампании Путина, рассказал «Газете.Ru» осведомленный источник.

Сама присяга, как и раньше, пройдет в Андреевском зале Кремля, но расширится аудитория, которая будет наблюдать за вступлением президента в должность. Федеральный чиновник, знакомый с ситуацией, подтвердил изменение формата мероприятия.

«Мы бы хотели, чтобы за инаугурацией могла наблюдать молодежь, которая действительно принимала участие в кампании в качестве волонтеров. Тем более, что ее действительно было много», — объяснил такое решение собеседник «Газеты.Ru».

Информацию о планах Кремля пригласить на церемонию 7 мая волонтеров подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — он утвердительно ответил на соответствующий вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

Неизвестно, какую часть гостей церемонии составят волонтеры путинской кампании, однако источник назвал цифру в 200-300 человек.

По его словам, они будут распределены по нескольким залам Кремля, однако даже эти помещения вряд ли вместят всех желающих. Поэтому вполне вероятно, что большая группа молодежи расположится на площади перед Кремлем. Скорее всего, это будет Соборная площадь. Там также может быть установлен экран для ведения прямой трансляции происходящего в Кремле.

Собеседник «Газеты.Ru» предполагает, что после выступления Владимир Путин сможет пообщаться с молодыми людьми, ожидающими его на улице. «Хотелось отойти от концепции пустого города во время инаугурации», — поясняет источник.

Источник, близкий к Кремлю, рассказал «Газете.Ru», что в администрации президента предлагали альтернативный вариант присяги прямо на площади, но эта идея не прошла. В итоге было решено проводить инаугурацию по традиционной схеме. Так, собеседник «Газеты.Ru» говорит, что церемония в ее нынешнем виде уже обрела «сакральный» характер традиции, поэтому полностью отказываться от нее не стоит.

Сам текст президентской присяги прописан в Конституции: «Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации , защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу». Кроме того, президент всегда произносит инаугурационную речь.

Политолог Алексей Макаркин считает, что, слегка изменив формат инаугурации, Путин покажет, что он — президент будущего. «Указы ожидаются тоже по продвижению образования, здравоохранения, все это инвестиции в будущее. Он [президент — „Газета.Ru“] должен позиционироваться уже не как командир „осажденной крепости“. Поэтому и церемония инаугурации это должна продемонстрировать», — предполагает эксперт.

По мнению Макаркина, раньше ситуация не располагала к подобным экспериментам. Так, в 2012 году проходили регулярные массовые протесты — сейчас «запрос прочности» президента выше.

Впрочем, на взгляд политолога, сравнивать предстоящую 7 мая церемонию с американской не совсем правильно. Во-первых, для США это уже много раз опробованное шоу. А, во-вторых, победа того или иного кандидата в Соединенных Штатах воспринимается как надежда на перемены, заявленные победителем в его программе. Например, в 2009 году Америку захлестнула «обамамания».

В 2017 году инаугурация была праздником для сторонников Дональда Трампа , который пообещал подвергнуть ревизии наследие прошлых лет. Кроме того, каждый раз это были конкурентные выборы. В победе же Путина особых сомнений не было. Да и точной информации о его дальнейших планах пока нет — есть лишь общие слова про инвестиции в образование и здравоохранение, но о конкретных шагах пока неизвестно.

Кроме того, по словам Макаркина, изменение формата может быть связано и с общей тенденцией к демонстрации того, что Путина поддерживает молодежь. Ведь в отсутствие поддержки у этих слоев населения его и упрекала оппозиция. Еще в ходе кампании он проводил ряд встреч с молодыми людьми.