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Россия может выйти из ПАСЕ
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Россия может выйти из ПАСЕ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков ответил на заявления генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о России.
Ранее генсек СЕ заявил, что организация может принять «меры» против России в связи с тем, что Москва не платит взносы в бюджет Совета Европы.
«ПАСЕ надо не резолюции множить, а думать, как вернуть Россию», — написал Пушков на своей странице в соцсети Twitter.
По словам сенатора, если Парламентская ассамблея Совета Европы не будет «думать», то «рискует» лишиться не только денег России, но и ее самой.
В конце 2017 года Россия приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы до полного восстановления полномочий своей делегации в ПАСЕ, которые были ограничены из-за позиции России по Крыму.
В начале марта европейские СМИ сообщали, что Совет Европы вынужден экономить из-за России. Невнесение ею членского взноса в размере 33 миллионов евро лишило организацию примерно одной десятой части годового бюджета и привело к тому, что СЕ вынужден экономить на бумаге, переводчиках и даже чистке грязных ковров.
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