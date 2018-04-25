Россия может выйти из ПАСЕ

Ранее генсек СЕ заявил, что организация может принять «меры» против России в связи с тем, что Москва не платит взносы в бюджет Совета Европы.

«ПАСЕ надо не резолюции множить, а думать, как вернуть Россию», — написал Пушков на своей странице в соцсети Twitter.

По словам сенатора, если Парламентская ассамблея Совета Европы не будет «думать», то «рискует» лишиться не только денег России, но и ее самой.

В конце 2017 года Россия приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы до полного восстановления полномочий своей делегации в ПАСЕ, которые были ограничены из-за позиции России по Крыму

В начале марта европейские СМИ сообщали, что Совет Европы вынужден экономить из-за России. Невнесение ею членского взноса в размере 33 миллионов евро лишило организацию примерно одной десятой части годового бюджета и привело к тому, что СЕ вынужден экономить на бумаге, переводчиках и даже чистке грязных ковров.