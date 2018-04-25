Каким будет новое правительство России

Первые шаги Владимира Путина во внутренней политике после победы на выборах президента будут связаны с реализацией положений послания Федеральному собранию и формированием новой команды, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков . «Новой команды, которая пойдет дальше. Это и кабинет министров, и администрация президента », — обозначил масштабы представитель Кремля. Путин и сам несколько раз употреблял словосочетание «новое правительство». При этом политологи и эксперты не рискуют гадать, кто из действующих министров сохранит портфель, кто пойдет на повышение, а кто — в отставку: наблюдатель предполагает, а президент располагает. Кому с определенной долей вероятности могут указать на дверь, разбиралась «Лента.ру»

Всех в отставку

Правительство будет меняться неизбежно — к этому обязывает закон. Речь о технической отставке после инаугурации, которая состоится 7 мая. По ст. 35 закона «О правительстве РФ» кабинет министров слагает полномочия в день вступления в должность нового президента. Затем глава государства должен будет в течение двух недель внести в Госдуму кандидатуру нового премьера, а тот в течение недели предложит президенту свою команду.

В 2012 году Владимир Путин, едва вернувшись на пост президента, внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева . Депутаты согласились не раздумывая. Костяк новой администрации Путин выстроил из министров и чиновников аппарата правительства, с которыми работал в Белом доме с 2008 года. Медведев наоборот — переводил команду из Кремля на Краснопресненскую набережную. Так, Андрей Фурсенко , работавший министром образования и науки в правительстве Путина, стал помощниками президента Путина. А помощник президента Медведева Аркадий Дворкович стал вице-премьером в кабинете министров Медведева. Назначения проходили до 21 мая.

Если не Медведев, то кто?

Медведева «отправляли» в отставку бессчетное количество раз. Не только в СМИ и в экспертном сообществе — к своеобразному флешмобу присоединялись и хакеры. В августе 2014 года неизвестные киберпреступники атаковали аккаунт премьер-министра в Twitter. «Ухожу в отставку. Стыдно за действия правительства. Простите… Стану свободным фотографом. Давно мечтал», — с такой записи около 10 утра начался фейковый монолог Медведева. Уже через час все твиты были удалены. Пресс-служба правительства оперативно подтвердила журналистам факт взлома премьерского аккаунта.

Дмитрий Медведев эти слухи стойко игнорировал, да и вообще свои карьерные намерения не комментировал. Уже на следующий день после президентских выборов он попросил подчиненных обеспечить бесперебойное функционирование экономики и социальной сферы до инаугурации. Наблюдатели, уверенные в том, что с Медведевым попрощаются, отправляют его по двум маршрутам: в «Газпром» и в Верховный суд. То есть в любом случае — в родной Санкт-Петербург

Так вот, вскоре после президентских выборов Кудрин написал статью для газеты «Коммерсантъ» , в которой рассуждал о будущем правительстве. У кабмина, по мнению Кудрина, будет лишь два года на то, чтобы реализовать повестку изменений — «даже не окно возможностей, а форточка». За эти два года надо сделать все то, что откладывали на протяжении последних лет из-за грядущих выборов и под разными отговорками, главная из которых — «эти меры непопулярны», считает Кудрин.

Самый любимый министр

Вскоре после выборов на сайте RTVI появилась информация о возможной отставке Лаврова: ссылаясь на источники в МИДе , СМИ сообщило, что ни для кого в российском внешнеполитическом ведомстве не секрет, что его глава «давно хотел уйти», и только по просьбе Владимира Путина остался на своем посту до президентских выборов. Источники также отмечают, что Лавров может занять некий почетный пост. При этом официальный представитель МИДа Мария Захарова , комментируя информацию, ответила обтекаемо: «Если бы это зависело от меня… но это зависит не от меня. Есть президент, есть соответствующие процедуры. Я просто не в состоянии ответить на этот вопрос».

Лавров трудится на посту министра иностранных дел 14 лет. Мы говорим МИД — подразумеваем Лавров, он один из самых популярных российских министров. Его фразы разошлись на цитаты, его портреты стали принтом на сувенирных футболках, его умение носить костюм — примером для всех коллег. Но такая работа — сильнейшее напряжение, и физическое, и моральное, особенно в последние четыре года — после присоединения Крыма

Вопрос об отставке Лаврова с почетным перемещением — например, в Совет безопасности России — обсуждался давно. Среди претендентов на его место чаще всего называют пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова: та же вовлеченность в международную политику, публичность, умение общаться с прессой. И, наконец, Песков — выходец из МИД.

Еще один претендент на место Лаврова, по мнению политологов, — Александр Грушко . В январе он был назначен замминистра иностранных дел, имеет большой опыт переговоров с западными партнерами, в последние годы представлял Россию при НАТО . Работа Александра Грушко постпредом как раз пришлась на глубокий кризис в отношениях между России и Североатлантическим альянсом, который возник на фоне украинского конфликта.

Сгустились тучи в черном небе

Если кто и знал, что прошедший 2017 год был Годом экологии, то уж точно никто не заметил перемен. Главе Минприроды Сергею Донскому прочат отставку в связи с объективно огромным клубком экологических проблем. Все скандалы, связанные с мусорными полигонами, с режимом черного неба над Красноярском и, наконец, с утонувшим в недрах Госдумы законопроектом о защите животных, — все это вотчина Минприроды.

В ноябре 2017 года на фоне громкой истории с подмосковной свалкой «Кучино» Путин поручил министру окончательно навести порядок в сфере утилизации отходов вокруг больших городов. Ни о каком окончательном решении говорить, конечно, не приходится: и с «Кучино» не решено, и новая беда добавилась — «Ядрово». Мало того что многострадальный законопроект о защите животных так и не принят, появилась еще и странная история с новой редакцией Красной книги. Оттуда исчезли остающиеся под угрозой виды животных — в частности, снежный баран и гималайский медведь, прекрасные объекты для валютной охоты.

Не долетит и не доедет

Отставка грозит и министру транспорта Максиму Соколову . Осенью прошлого года после банкротства авиакомпании «ВИМ-Авиа» он получил от президента публичное дисциплинарное взыскание. Путин раскритиковал критерии Минтранса , которые не позволили вовремя обнаружить проблемы в деятельности «ВИМ-Авиа»: «Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят?» Досталось и вице-премьеру правительства Аркадию Дворковичу, курирующему транспорт. «Вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Может быть, вы перегружены слишком?» — поинтересовался Путин.

Несколько лет назад похожая история случилась с отменой пригородных электричек. После того как правительство отменило государственные субсидии для пригородных пассажирских компаний, в некоторых регионах резко сократилось количество маршрутов пригородных поездов и выросли тарифы. «Перестали ходить электрички в регионы — вы что, с ума сошли?» — возмутился на совещании президент, обращаясь к Дворковичу. Вскоре после этого министр транспорта отчитался о возобновлении работы электричек на 300 маршрутах.

После трагедии в Кемерове снова заговорили и о возможной отставке министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова . К пожарному надзору вообще много вопросов — так, ежегодно офицеров этой службы задерживают за взятки.

К вопросу о культуре

Есть в нынешнем кабмине удивительно стабильный министр — это министр культуры Владимир Мединский . В разное время СМИ пытались анонсировать его отставку. Среди возможных сменщиков называли советника президента по вопросам культуры Владимира Толстого , депутата Госдумы Елену Ямпольскую и даже Наталью Тимакову , пресс-секретаря председателя правительства. Но Мединский по-прежнему в своем кресле и уходить явно не намерен. Похоже, аналогичную точку зрения занимают и в Кремле: Мединского не только критикуют, но и регулярно хвалят. И он явно удовлетворяет всем интересам Кремля.

Аллергены, тяжеловесы и технократы

В конце прошлого года фонд «Петербургская политика» опубликовал на своем сайте аналитический доклад, в котором распределил членов правительства по их публичным образам. Глава Минобрнауки Ольга Васильева и вице-премьер Виталий Мутко стали для общественного мнения «аллергенами». Зачастую отставка таких фигур откладывается из расчета на больший имиджевый эффект при замене.

Публичный имидж Васильевой прочно связан с введением в школах уроков православия и нравственности. Мутко оказался заложником контраста между пропагандой «былого величия советского спорта» и унижением российских спортсменов.

Карьера «тяжеловесов» — главы Минпромторга Дениса Мантурова, вице-премьера Юрия Трутнева и министра обороны Сергея Шойгу — в большей степени обусловлена общей конфигурацией в верхах к маю 2018 года. К слову, уже сейчас, по данным источников, говорится о возможном слиянии Минпромторга и Минэнерго в единое ведомство в рамках формирования нового правительства.

Путин еще не решил

В рассуждениях о том, кто из министров уйдет, а кто останется, нет смысла, уверен президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко

«Это будет большой пасьянс, который включает в себя правительство, региональных лидеров, руководство крупных корпораций и неправительственных структур. Поэтому все эти гадания на кофейной гуще особого смысла не имеют. Более того, фамилии непринципиальны — принципиален баланс внутри Политбюро 2.0 (структура «ближнего круга» Владимира Путина — прим. «Ленты.ру»). И вообще, сохранится ли система кураторов в лице лидеров больших элитных групп», — говорит эксперт.

На его взгляд, конфигурацию не опишет даже Путин. Президент все еще раскладывает этот пасьянс. Не решен и вопрос с председателем правительства — несмотря на то, что Медведев остается фаворитом, сохранение премьерства ему не гарантировано.

Он выделяет две основные интриги: первая — кто возглавит правительство.

«С постом председателя есть варианты развития. Инерционный — сохранение Медведева, человека абсолютно понятного, предсказуемого и надежного для Путина. Другой вариант — неожиданное назначение, как это было с Михаилом Фрадковым (председатель правительства с 2004-го по 2007-й) или Виктором Зубковым (председатель правительства с сентября 2007-го по май 2008-го). И вариант под модным названием «технократ»: он делает ту работу, которую ему поручили и, возможно, ближе к парламентским выборам уходит», — говорит Макаркин.

Вторая интрига заключается не в персоналиях, а в задачах нового правительства. Непопулярные реформы — то же повышение пенсионного возраста — откладывали до президентских выборов. Теперь настало время их реализовывать. Даже Медведев признал, что вопрос назрел.

Фигура, которая возьмет на себя ответственность за это, оставит за собой в памяти народной длинный негативный шлейф. И оставшиеся министры позавидуют ушедшим.