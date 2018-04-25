Каким будет новое правительство России 

Первые шаги Владимира Путина во внутренней политике после победы на выборах президента будут связаны с реализацией положений послания Федеральному собранию и формированием новой команды, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Новой команды, которая пойдет дальше. Это и кабинет министров, и администрация президента», — обозначил масштабы представитель Кремля. Путин и сам несколько раз употреблял словосочетание «новое правительство». При этом политологи и эксперты не рискуют гадать, кто из действующих министров сохранит портфель, кто пойдет на повышение, а кто — в отставку: наблюдатель предполагает, а президент располагает. Кому с определенной долей вероятности могут указать на дверь, разбиралась «Лента.ру».
Всех в отставку
Правительство будет меняться неизбежно — к этому обязывает закон. Речь о технической отставке после инаугурации, которая состоится 7 мая. По ст. 35 закона «О правительстве РФ» кабинет министров слагает полномочия в день вступления в должность нового президента. Затем глава государства должен будет в течение двух недель внести в Госдуму кандидатуру нового премьера, а тот в течение недели предложит президенту свою команду.
В 2012 году Владимир Путин, едва вернувшись на пост президента, внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева. Депутаты согласились не раздумывая. Костяк новой администрации Путин выстроил из министров и чиновников аппарата правительства, с которыми работал в Белом доме с 2008 года. Медведев наоборот — переводил команду из Кремля на Краснопресненскую набережную. Так, Андрей Фурсенко, работавший министром образования и науки в правительстве Путина, стал помощниками президента Путина. А помощник президента Медведева Аркадий Дворкович стал вице-премьером в кабинете министров Медведева. Назначения проходили до 21 мая.
Если не Медведев, то кто?
Медведева «отправляли» в отставку бессчетное количество раз. Не только в СМИ и в экспертном сообществе — к своеобразному флешмобу присоединялись и хакеры. В августе 2014 года неизвестные киберпреступники атаковали аккаунт премьер-министра в Twitter. «Ухожу в отставку. Стыдно за действия правительства. Простите… Стану свободным фотографом. Давно мечтал», — с такой записи около 10 утра начался фейковый монолог Медведева. Уже через час все твиты были удалены. Пресс-служба правительства оперативно подтвердила журналистам факт взлома премьерского аккаунта.
Дмитрий Медведев эти слухи стойко игнорировал, да и вообще свои карьерные намерения не комментировал. Уже на следующий день после президентских выборов он попросил подчиненных обеспечить бесперебойное функционирование экономики и социальной сферы до инаугурации. Наблюдатели, уверенные в том, что с Медведевым попрощаются, отправляют его по двум маршрутам: в «Газпром» и в Верховный суд. То есть в любом случае — в родной Санкт-Петербург.
Кто, если не Медведев, может возглавить новое правительство? Называют председателя Банка России Эльвиру Набиуллину, мэра Москвы Сергея Собянина, главу Минпромторга Дениса Мантурова, руководителя администрации президента Антона Вайно. И, конечно, традиционно звучит имя Алексея Кудрина. Такое назначение было бы жестоким по отношению к Медведеву: в 2011 году он со скандалом уволил Кудрина с поста министра финансов. Вся страна наблюдала в телесюжетах за выражением лица Кудрина: он смотрел на Медведева с насмешкой. На предложение уйти в отставку с вызовом ответил: «Я приму решение, посоветовавшись с премьер-министром [то есть с Путиным]». «Вы можете советоваться с кем угодно, но пока я президент — такие решения я принимаю сам», — еще больше рассердился Медведев.
Так вот, вскоре после президентских выборов Кудрин написал статью для газеты «Коммерсантъ», в которой рассуждал о будущем правительстве. У кабмина, по мнению Кудрина, будет лишь два года на то, чтобы реализовать повестку изменений — «даже не окно возможностей, а форточка». За эти два года надо сделать все то, что откладывали на протяжении последних лет из-за грядущих выборов и под разными отговорками, главная из которых — «эти меры непопулярны», считает Кудрин.
Самый любимый министр
Вскоре после выборов на сайте RTVI появилась информация о возможной отставке Лаврова: ссылаясь на источники в МИДе, СМИ сообщило, что ни для кого в российском внешнеполитическом ведомстве не секрет, что его глава «давно хотел уйти», и только по просьбе Владимира Путина остался на своем посту до президентских выборов. Источники также отмечают, что Лавров может занять некий почетный пост. При этом официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя информацию, ответила обтекаемо: «Если бы это зависело от меня… но это зависит не от меня. Есть президент, есть соответствующие процедуры. Я просто не в состоянии ответить на этот вопрос».
Лавров трудится на посту министра иностранных дел 14 лет. Мы говорим МИД — подразумеваем Лавров, он один из самых популярных российских министров. Его фразы разошлись на цитаты, его портреты стали принтом на сувенирных футболках, его умение носить костюм — примером для всех коллег. Но такая работа — сильнейшее напряжение, и физическое, и моральное, особенно в последние четыре года — после присоединения Крыма.
Вопрос об отставке Лаврова с почетным перемещением — например, в Совет безопасности России — обсуждался давно. Среди претендентов на его место чаще всего называют пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова: та же вовлеченность в международную политику, публичность, умение общаться с прессой. И, наконец, Песков — выходец из МИД.
Еще один претендент на место Лаврова, по мнению политологов, — Александр Грушко. В январе он был назначен замминистра иностранных дел, имеет большой опыт переговоров с западными партнерами, в последние годы представлял Россию при НАТО. Работа Александра Грушко постпредом как раз пришлась на глубокий кризис в отношениях между России и Североатлантическим альянсом, который возник на фоне украинского конфликта.
Сгустились тучи в черном небе
Если кто и знал, что прошедший 2017 год был Годом экологии, то уж точно никто не заметил перемен. Главе Минприроды Сергею Донскому прочат отставку в связи с объективно огромным клубком экологических проблем. Все скандалы, связанные с мусорными полигонами, с режимом черного неба над Красноярском и, наконец, с утонувшим в недрах Госдумы законопроектом о защите животных, — все это вотчина Минприроды.
В ноябре 2017 года на фоне громкой истории с подмосковной свалкой «Кучино» Путин поручил министру окончательно навести порядок в сфере утилизации отходов вокруг больших городов. Ни о каком окончательном решении говорить, конечно, не приходится: и с «Кучино» не решено, и новая беда добавилась — «Ядрово». Мало того что многострадальный законопроект о защите животных так и не принят, появилась еще и странная история с новой редакцией Красной книги. Оттуда исчезли остающиеся под угрозой виды животных — в частности, снежный баран и гималайский медведь, прекрасные объекты для валютной охоты.
Не долетит и не доедет
Отставка грозит и министру транспорта Максиму Соколову. Осенью прошлого года после банкротства авиакомпании «ВИМ-Авиа» он получил от президента публичное дисциплинарное взыскание. Путин раскритиковал критерии Минтранса, которые не позволили вовремя обнаружить проблемы в деятельности «ВИМ-Авиа»: «Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят?» Досталось и вице-премьеру правительства Аркадию Дворковичу, курирующему транспорт. «Вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Может быть, вы перегружены слишком?» — поинтересовался Путин.
Несколько лет назад похожая история случилась с отменой пригородных электричек. После того как правительство отменило государственные субсидии для пригородных пассажирских компаний, в некоторых регионах резко сократилось количество маршрутов пригородных поездов и выросли тарифы. «Перестали ходить электрички в регионы — вы что, с ума сошли?» — возмутился на совещании президент, обращаясь к Дворковичу. Вскоре после этого министр транспорта отчитался о возобновлении работы электричек на 300 маршрутах.
После трагедии в Кемерове снова заговорили и о возможной отставке министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова. К пожарному надзору вообще много вопросов — так, ежегодно офицеров этой службы задерживают за взятки.
К вопросу о культуре
Есть в нынешнем кабмине удивительно стабильный министр — это министр культуры Владимир Мединский. В разное время СМИ пытались анонсировать его отставку. Среди возможных сменщиков называли советника президента по вопросам культуры Владимира Толстого, депутата Госдумы Елену Ямпольскую и даже Наталью Тимакову, пресс-секретаря председателя правительства. Но Мединский по-прежнему в своем кресле и уходить явно не намерен. Похоже, аналогичную точку зрения занимают и в Кремле: Мединского не только критикуют, но и регулярно хвалят. И он явно удовлетворяет всем интересам Кремля.
Аллергены, тяжеловесы и технократы
В конце прошлого года фонд «Петербургская политика» опубликовал на своем сайте аналитический доклад, в котором распределил членов правительства по их публичным образам. Глава Минобрнауки Ольга Васильева и вице-премьер Виталий Мутко стали для общественного мнения «аллергенами». Зачастую отставка таких фигур откладывается из расчета на больший имиджевый эффект при замене.
Публичный имидж Васильевой прочно связан с введением в школах уроков православия и нравственности. Мутко оказался заложником контраста между пропагандой «былого величия советского спорта» и унижением российских спортсменов.
Карьера «тяжеловесов» — главы Минпромторга Дениса Мантурова, вице-премьера Юрия Трутнева и министра обороны Сергея Шойгу — в большей степени обусловлена общей конфигурацией в верхах к маю 2018 года. К слову, уже сейчас, по данным источников, говорится о возможном слиянии Минпромторга и Минэнерго в единое ведомство в рамках формирования нового правительства.
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров и глава Минфина Максим Орешкин являются символами кадрового омоложения.
Путин еще не решил
В рассуждениях о том, кто из министров уйдет, а кто останется, нет смысла, уверен президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.
«Это будет большой пасьянс, который включает в себя правительство, региональных лидеров, руководство крупных корпораций и неправительственных структур. Поэтому все эти гадания на кофейной гуще особого смысла не имеют. Более того, фамилии непринципиальны — принципиален баланс внутри Политбюро 2.0 (структура «ближнего круга» Владимира Путина — прим. «Ленты.ру»). И вообще, сохранится ли система кураторов в лице лидеров больших элитных групп», — говорит эксперт.
На его взгляд, конфигурацию не опишет даже Путин. Президент все еще раскладывает этот пасьянс. Не решен и вопрос с председателем правительства — несмотря на то, что Медведев остается фаворитом, сохранение премьерства ему не гарантировано.
«Перестановки, конечно, будут», — уверен ведущий эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Он выделяет две основные интриги: первая — кто возглавит правительство.
«С постом председателя есть варианты развития. Инерционный — сохранение Медведева, человека абсолютно понятного, предсказуемого и надежного для Путина. Другой вариант — неожиданное назначение, как это было с Михаилом Фрадковым (председатель правительства с 2004-го по 2007-й) или Виктором Зубковым (председатель правительства с сентября 2007-го по май 2008-го). И вариант под модным названием «технократ»: он делает ту работу, которую ему поручили и, возможно, ближе к парламентским выборам уходит», — говорит Макаркин.
Вторая интрига заключается не в персоналиях, а в задачах нового правительства. Непопулярные реформы — то же повышение пенсионного возраста — откладывали до президентских выборов. Теперь настало время их реализовывать. Даже Медведев признал, что вопрос назрел.
Фигура, которая возьмет на себя ответственность за это, оставит за собой в памяти народной длинный негативный шлейф. И оставшиеся министры позавидуют ушедшим.