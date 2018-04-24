Глава МИД Македонии назвал причины высылки российского дипломата из страны

Македония в конце марта приняла решение выслать одного российского дипломата в связи с инцидентом в Солсбери, где был отравлен британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Во вторник в ПАСЕ выступает и отвечает на вопросы парламентариев глава македонского министерства иностранных дел. В ходе сессии вопросов немецкий парламентарий Андрей Хунко напомнил об инциденте в Солсбери. Он поинтересовался у главы МИД Македонии, зачем его страна, не дождавшись итогов расследования по «делу в Солсбери», приняла участие в высылке дипломатов.

"Расследование ещё идёт, доказательств пока нет, но, тем не менее, многие европейские страны выслали дипломатов. Другие страны этого, впрочем, не сделали. Я хочу спросить вас, а почему Македония участвовала в высылке дипломатов?", — задался вопросом депутат. Он добавил, что, по его мнению, «с точки зрения, правового государства, это не самое умное было решение»: ещё решения расследования нет, выводы уже сделаны.

Глава МИД Македонии на это ответил, что «данное решение было принято после тщательного изучения многих элементов». По его словам, это было сделано «из солидарности с Великобританией и в целях защиты собственной безопасности».

"У нас были и внутренние причины, связанные с тем, что люди под дипломатическим прикрытием занимались противозаконной деятельностью, в частности, сбором деликатной информации", — сказал Димитров.

"Это произошло также после пресс релиза, который вышел в свет с Москве , где говорилось о том, что наше стремление в НАТО — это не позитивный шаг с точки зрения региональной стабильности, а мы хотели бы, чтобы малые и большие государства соблюдали волю нашего народа, у нас более 70% населения за то, чтобы этот вопрос был решен наконец-то, была хартия (19) 93 года, это была одна из первых наших деклараций относительно вступления страны в НАТО", — добавил он.

Димитров также отметил, что стремление Македонии присоединиться к НАТО не направлено против какой либо страны.