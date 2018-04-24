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Карасин обсудил с главой МИД Южной Осетии сотрудничество Москвы и Цхинвала
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Карасин обсудил с главой МИД Южной Осетии сотрудничество Москвы и Цхинвала 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин провел встречу с главой МИД Южной Осетии Дмитрием Медоевым, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, пути укрепления внешнеполитической координации, ситуация в Закавказье", — говорится в сообщении МИД РФ.
В августе 2008 года Абхазия и Южная Осетия объявили о своей независимости, это было сделано после вооруженной агрессии против Цхинвала со стороны Грузии, президентом которой тогда был Михаил Саакашвили. Сейчас Грузия, Абхазия и Южная Осетия регулярно встречаются в рамках Женевских дискуссий. При этом Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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