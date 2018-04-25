Участники конференции в Брюсселе подтвердили приверженность суверенитету Сирии

Международная конференция в Брюсселе , участие в которой приняли 57 государств, подтвердила приверженность международного сообщества суверенитету и территориальной целостности Сирии

Об этом говорится в итоговом заявлении Европейского союза ООН , под эгидой которых прошла конференция.

«Конференция подтвердила, что только всеобъемлющее, инклюзивное и подлинное политическое решение в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и Женевским коммюнике, отвечающее законным чаяниям сирийского народа в отношении достоинства и свободы, обеспечит устойчивое прекращение сирийского конфликта, предотвратит региональную эскалацию и возвращение ИГ*», — говорится в документе.

При этом отмечается, что конференция выступает за то, чтобы ситуация в Сирии была передана на рассмотрение в Международный уголовный суд (МУС).

«Они (участники. — RT) призвали к тому, чтобы ситуация в Сирии была передана на рассмотрение МУС», — подчёркивается в заявлении.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш отметил, что намерен продолжать искать новые пути политического урегулирования ситуации в САР.

25 апреля в ЕС заявили, что не будут способствовать восстановлению Сирии до начала политического процесса в стране.