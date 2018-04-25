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Участники конференции в Брюсселе подтвердили приверженность суверенитету Сирии
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Участники конференции в Брюсселе подтвердили приверженность суверенитету Сирии 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Международная конференция в Брюсселе, участие в которой приняли 57 государств, подтвердила приверженность международного сообщества суверенитету и территориальной целостности Сирии.
Об этом говорится в итоговом заявлении Европейского союза и ООН, под эгидой которых прошла конференция.
«Конференция подтвердила, что только всеобъемлющее, инклюзивное и подлинное политическое решение в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и Женевским коммюнике, отвечающее законным чаяниям сирийского народа в отношении достоинства и свободы, обеспечит устойчивое прекращение сирийского конфликта, предотвратит региональную эскалацию и возвращение ИГ*», — говорится в документе.
При этом отмечается, что конференция выступает за то, чтобы ситуация в Сирии была передана на рассмотрение в Международный уголовный суд (МУС).
«Они (участники. — RT) призвали к тому, чтобы ситуация в Сирии была передана на рассмотрение МУС», — подчёркивается в заявлении.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш отметил, что намерен продолжать искать новые пути политического урегулирования ситуации в САР.
25 апреля в ЕС заявили, что не будут способствовать восстановлению Сирии до начала политического процесса в стране.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
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Комментарии  Ещё 8 источников 
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