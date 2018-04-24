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Сергей Лавров заявил, что для экономического восстановления Сирии требуется уважение суверенитета страны
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Сергей Лавров заявил, что для экономического восстановления Сирии требуется уважение суверенитета страны 

Вечерняя Москва 35 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Глава МИД РФ также добавил, что в первую очередь необходимо решение гуманитарных задач и восстановление базовой инфраструктуры.
Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отметил, что для экономического восстановления Сирии необходимо определенное время и уважение суверенитета страны. Такой вывод он сделал по итогам заседания Совета глав МИД стран ШОС.
— Что касается экономического восстановления, то это займёт какое-то время, и я убеждён, что нам всем нужно действовать, исходя из интересов сирийского народа и при полном уважении суверенитета и территориальной целостности САР, потому что целый ряд стран взял откровенный курс на развал Сирии, — заявил Сергей Лавров.
Он также добавил, что в первую очередь необходимо решение гуманитарных задач и восстановление базовой инфраструктуры, сообщает РИА Новости.
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