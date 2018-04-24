Москва недовольна ответами Лондона по «делу Скрипаля» 

Москву не устраивают ответы Лондона на вопросы по ситуации вокруг отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявили РИА Новости в постпредстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
"Нам, безусловно, понадобится время для более детального анализа. Первое впечатление — британцы не дали ответов на самые важные вопросы, которые мы задавали", — пояснили в российской дипмиссии.
В постпредстве добавили, что прорабатывают возможные варианты дальнейших действий.
Москва направила запрос в Лондон 13 апреля и настаивала на срочном ответе не позднее 17-го числа. Великобритания, сославшись на Конвенцию по запрещению химоружия, ответила в десятидневный срок.
Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.