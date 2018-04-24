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Кремль высказался о «разрядке отношений» с США
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Кремль не заметил реальных шагов США для разрядки отношений 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кремль в настоящий момент не наблюдает реальных шагов Вашингтона, которые бы свидетельствовали о желании снизить градус напряжения в отношениях между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".
"Пока реальность, реальное положение дел и реальные шаги, которые мы видим со стороны Вашингтона, они свидетельствуют об обратном, вряд ли кто-то будет с этим спорить", — сказал Песков, отвечая на вопрос, видит ли Кремль перспективы для разрядки между странами.
Он подчеркнул, что из США идет множество противоречивых заявлений. Поэтому, по его словам, трудно сделать вывод о намерении Вашингтона смягчить санкции, в частности, против "Русала".
Ранее сообщалось, что США готовы рассмотреть просьбу "Русала" об отмене санкций.
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