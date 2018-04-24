Ещё
Кадыров сравнил ситуацию в Сирии с Чечней
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадыров сравнил ситуацию в Сирии с Чечней 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Ситуация в Сирии используется для давления на Россию: как и в Чечне в 1990-х годах третьи силы придумали войну против РФ, если так будет продолжаться и дальше, Москве придется принимать меры, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Сирия и сирийский народ абсолютно ни в чем не виноват. Как тогда у нас в республике, что было? Чеченцы никогда не были экстремистами, террористами. Придумали войну против России и так начали дальше идти вперед, убивая наш народ. То же самое происходит в Сирии", — сказал Кадыров в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос, что он думает о текущей ситуации в САР.
По его словам, сейчас есть игроки, которые начали показывать «свои мускулы, показывать зубы». «Я считаю, сейчас дальше идет борьба против России. Всячески постарались надавить — не получается. Это чисто давка на Россию», — сказал он.
Глава Чечни отметил, что мир не может существовать без России, и складывающаяся в Сирии ситуация грозит мировому сообществу. «Я уверен, что мы не сдадимся. Мы будем защищать свои позиции, Российской Федерации, народа, мы сегодня защищаем на территории Сирийской Республики», — подчеркнул Кадыров.
"Мы более сдержанно показываем мировому сообществу: если завтра что-нибудь будет, мы вам говорили, мы показывали, мы просили доказательства. Но я думаю, что если так будет продолжаться, то Россия должна будет принимать меры", — сказал Кадыров, добавив, что это должны быть силовые меры.
РИА Новости: последние новости
Новый срок Путина: российские депутаты рассказали об ожиданиях Комитет в Совфеде поддержал законопроект об ответных мерах на санкции США Восстановление Сирии требует уважения суверенитета страны, заявил Лавров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины277
Шойгу выдвинул обвинение США91
Что Россия проиграла в Армении131
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы7
Кремль готовит суперманевр509
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
02:18
Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию
Происшествия
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение