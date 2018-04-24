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Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
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Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой

Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни 

РИА Новости 2 часа назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Россия 24" заявил о готовности сложить полномочия руководителя республики и защищать родину как воин, если это потребуется.
Ранее в том же интервью Кадыров назвал сложившуюся в Сирии ситуацию давлением на Россию. Он выразил мнение, что "если так будет продолжаться, то Россия должна будет принимать силовые меры.
"Я пришел в политику как воин. И у меня любимое дело — воюя, защищать народ и государство. Поэтому мы готовы выполнить любой приказ любой сложности — как верховный главнокомандующий скажет, так и будет. Наши ребята готовы. И я думаю, что пора нам, генералам, сложить полномочия глав субъектов… и идти вперед, защищая целостность нашего государства", — сказал Кадыров.
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