Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни 

Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Россия 24" заявил о готовности сложить полномочия руководителя республики и защищать родину как воин, если это потребуется.
Ранее в том же интервью Кадыров назвал сложившуюся в Сирии ситуацию давлением на Россию. Он выразил мнение, что "если так будет продолжаться, то Россия должна будет принимать силовые меры.
"Я пришел в политику как воин. И у меня любимое дело — воюя, защищать народ и государство. Поэтому мы готовы выполнить любой приказ любой сложности — как верховный главнокомандующий скажет, так и будет. Наши ребята готовы. И я думаю, что пора нам, генералам, сложить полномочия глав субъектов… и идти вперед, защищая целостность нашего государства", — сказал Кадыров.