Алиев и Нарышкин обсудили проблемы региональной безопасности

Об этом сообщается на сайте главы азербайджанского государства.

"24 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах связей двух стран. Было отмечено успешное продолжение сотрудничества в области безопасности. На встрече также были обсуждены вопросы региональной безопасности", — говорится в сообщении.