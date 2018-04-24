Алиев и Нарышкин обсудили проблемы региональной безопасности 

БАКУ, 24 апреля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин обсудили во вторник перспективы отношений двух стран и вопросы региональной безопасности.
Об этом сообщается на сайте главы азербайджанского государства.
"24 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах связей двух стран. Было отмечено успешное продолжение сотрудничества в области безопасности. На встрече также были обсуждены вопросы региональной безопасности", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Нарышкин передал Алиеву приветствия президента России Владимира Путина с победой на президентских выборах, которые прошли в стране 11 апреля.