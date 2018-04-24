РФ тревожат действия Запада в Сирии

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Постпредство РФ при ОЗХО получило ответы Великобритании на вопросы по делу Скрипаля

"Известия": в Совфеде предложили ввести штрафы за распространение недостоверных сведений

Дума может принять проект об ответственности за соблюдение санкций США в весеннюю сессию