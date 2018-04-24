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РФ тревожат действия Запада в Сирии
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Лавров: РФ тревожит отказ Запада помогать в восстановлении подконтрольным Дамаску районам 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Россию тревожат заявления западных стран о том, что не нужно оказывать помощь в восстановлении районам, подконтрольным Дамаску. Об этом заявил журналистам во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Говоря о восстановлении Сирии, нас очень тревожит громогласно заявленная позиция Запада о том, что они не будут никакой помощи оказывать тем районам, которые оказываются под контролем сирийского правительства", — подчеркнул министр.
Он добавил, что российская сторона рассчитывает в ходе контактов с Францией внести ясность в то, как взаимодействовать по сирийскому урегулированию.
"Надеюсь, что по итогам контактов с французскими коллегами мы все-таки внесем какую-то ясность в то, как мы будем взаимодействовать по сирийскому урегулированию, чтобы соблюдать все правила и нормы международного права и Устава ООН", — отметил министр.
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