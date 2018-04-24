Лавров уличил ряд стран в попытках развала Сирии

Лавров заявил о намерении ряда стран развалить Сирию

По его словам, экономическое восстановление Сирии займет время, и это потребует уважения суверенитета страны, передает РИА «Новости»

Москву тревожит позиция Запада о том, что он не будет оказывать никакой помощи районам, находящимся под контролем Дамаска

Лавров заявил, что США , вопреки своим заявлениям, не собираются уходить из Сирии. США активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата, их поощряет Париж.

Российская сторона рассчитывает в ходе контактов с Францией внести ясность в то, как взаимодействовать по сирийскому урегулированию, передает ТАСС

Напомним, Вашингтон выступает против того, чтобы какая-либо помощь направлялась на восстановление подконтрольных Дамаску районов Сирии.