Ещё
Лавров уличил ряд стран в попытках развала Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль готовит суперманевр
Кремль готовит суперманевр

Лавров заявил о намерении ряда стран развалить Сирию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Курс на развал Сирии взял целый ряд стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, экономическое восстановление Сирии займет время, и это потребует уважения суверенитета страны, передает РИА «Новости».
Москву тревожит позиция Запада о том, что он не будет оказывать никакой помощи районам, находящимся под контролем Дамаска.
Лавров заявил, что США, вопреки своим заявлениям, не собираются уходить из Сирии. США активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата, их поощряет Париж.
Российская сторона рассчитывает в ходе контактов с Францией внести ясность в то, как взаимодействовать по сирийскому урегулированию, передает ТАСС.
Напомним, Вашингтон выступает против того, чтобы какая-либо помощь направлялась на восстановление подконтрольных Дамаску районов Сирии.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Появились данные о плане Путина по «решительному» улучшению жизни россиян Россия назвала условие продления договора СНВ Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Армения может уйти от России127
Путин подпишет «беспрецедентный указ»942
Порошенко обратился с просьбой к националистам58
Пентагон уличили во лжи о российской ПВО212
В России нет денег на будущие пенсии123
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:23
Рассекающая по Байкалу бабушка покорила иностранцев
Общество
01:00
В России нет денег на будущие пенсии
Личный счет
04:27
«Это контрольный выстрел в голову»
Общество Статьи
01:05
Армения может уйти от России
В мире Кавказ
00:38
Пентагон уличили во лжи о российской ПВО
Оружие Армия
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение