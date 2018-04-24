Кремль анонсировал новый «майский указ» Путина

Указ об увеличении расходов на медицину, образование и инфраструктуру, а также о возможном введении налога с продаж был спроектирован в установленные сроки, работа над ним завершается, и он будет представлен главе государства Владимиру Путину , сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Указ был сформулирован и спроектирован в установленные сроки, и фактически уже завершилась его подготовка, экспертная проработка. Такой документ действительно готовится и действительно он будет представлен главе государства. Как только глава государства посчитает необходимым его подписать, мы вас проинформируем", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном увеличении до 10 триллионов рублей расходов на медицину, образование и инфраструктуру, а также о введении налога с продаж.

При этом, по словам Пескова, суммы, озвученные в вопросе, не соответствуют действительности, поскольку в проекте готовящегося указа присутствуют другие цифры.

"Что касается денежных изменений, которые, в том числе, были вами процитированы, то эта информация не соответствует действительности. Там другие цифры, отличные от того, что было опубликовано, не будем забегать вперед. По крайней мере, экспертная проработка пока велась на основе других, иных цифр", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что, в том числе, речь идет и о суммах, связанных с увеличением предлагаемых трат на медицину, образование и инфраструктуру. "В том числе, да", — сказал пресс-секретарь президента.