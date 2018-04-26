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Столтенберг заявил о высокой вероятности причастности России к отравлению Скрипаля
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Столтенберг заявил о высокой вероятности причастности России к отравлению Скрипаля 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Главный региональный
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в очередной раз заявил о высокой вероятности причастности России к отравлению экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
«Существует высокая вероятность, что Россия стояла за использованием нервно-паралитического вещества в Солсбери», — сказал он, передает РИА «Новости».
Во вторник военные Великобритании начали в Солсбери операцию по очистке территории, связанной с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом», но подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Британия интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу. Россия указала «весьма вероятный» мотив Британии отравить Скрипаля.
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