И. о. госсекретаря США: Россия должна стать конструктивным партнером Запада в Сирии 

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Россия должна поменять политику взаимодействия с Западом в Сирии. Такое мнение выразил и. о. госсекретаря США Джон Салливан, отвечая в понедельник на вопросы журналистов после совещания глав внешнеполитических ведомств G7 в Торонто. Видеозапись его пресс-конференции разместило в Facebook генеральное консульство США в канадском мегаполисе.
"Страны «семерки» постановили, что Россия должна прекратить создавать препятствия миру и выполнять обязательства, взятые на себя при одобрении резолюции 2401 Совета Безопасности ООН, а также вынудить режим [президента Сирии Башара] Асада поступить аналогичным образом", — заявил Салливан. Упомянутая им резолюция, принятая 24 февраля этого года, требовала прекращения боевых действий в Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению.
"Россия должна быть конструктивным партнером в Сирии, иначе она будет привлечена к ответственности", — добавил Салливан. При этом и. о. госсекретаря заверил, что США хотят работать с Россией «в тех сферах, в которых могут».