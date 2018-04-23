Ещё
И. о. госсекретаря США: Россия должна стать конструктивным партнером Запада в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

И. о. госсекретаря США: Россия должна стать конструктивным партнером Запада в Сирии 

ТАСС 29 минут назад
ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Россия должна поменять политику взаимодействия с Западом в Сирии. Такое мнение выразил и. о. госсекретаря США Джон Салливан, отвечая в понедельник на вопросы журналистов после совещания глав внешнеполитических ведомств G7 в Торонто. Видеозапись его пресс-конференции разместило в Facebook генеральное консульство США в канадском мегаполисе.
"Страны «семерки» постановили, что Россия должна прекратить создавать препятствия миру и выполнять обязательства, взятые на себя при одобрении резолюции 2401 Совета Безопасности ООН, а также вынудить режим [президента Сирии Башара] Асада поступить аналогичным образом", — заявил Салливан. Упомянутая им резолюция, принятая 24 февраля этого года, требовала прекращения боевых действий в Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению.
"Россия должна быть конструктивным партнером в Сирии, иначе она будет привлечена к ответственности", — добавил Салливан. При этом и. о. госсекретаря заверил, что США хотят работать с Россией «в тех сферах, в которых могут».
ТАСС: последние новости
Захарова считает важным способность народа Армении сохранять единство в сложной обстановке Путин и Макрон отметили важность проведения миссии экспертов ОЗХО в Сирии Путин подписал закон, устанавливающий льготы для создателей анимационного кино
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие247
Российские суда лишат входа на Украину67
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто19
На Москву обрушится торнадо45
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»269
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение