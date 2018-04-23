Путин поручил поддержать детские СМИ

Президент утвердил перечень поручений по итогам медиафорума ОНФ. Документ опубликован на сайте Кремля.

К июлю нужно представить поправки для обеспечения технической возможности приема сигнала обязательных общедоступных теле— и радиоканалов, распространяемых посредством эфирной цифровой наземной трансляции, для жителей населенных пунктов, расположенных вне зоны эфирного вещания, а также для малоимущих. Кроме того, предстоит рассмотреть целесообразность определения обязательного общедоступного телеканала для каждого муниципального образования и трансляции его на 22-й "кнопке".

Еще Владимир Путин поручил правительству к июлю разработать дополнительные меры по поддержке СМИ для детей и подростков.

До ноября кабмин должен внести поправки, устанавливающие дифференцированную административную ответственность за различные виды правонарушений в сфере обращения с отходами производства и потребления. А до конца апреля обеспечить проведение общественных слушаний по вопросу строительства Багаевского гидроузла на реке Дон и экологической экспертизы его проектной документации.

Правительству совместно с калининградскими властями нужно проработать предложения о создании многофункционального культурного центра.

А совместно с "Союзом журналистов" кабмин должен рассмотреть возможность дополнительного законодательного урегулирования вопросов, касающихся возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью журналиста при его нахождении в командировке в зонах вооруженных конфликтов или боевых действий.