Лондон продолжает бездоказательно обвинять Россию в покушении на бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, передает "ТВ Центр". Однако вещество, которым их пытались отравить, могло быть изготовлено в любой стране, где есть лаборатория и специалисты высокого уровня. В этом по телефону признался российским пранкерам глава Организации по запрещению химического оружия.
"Согласно нашим экспертам, оно может быть произведено в любой стране. Это не может быть исключено. Россия заявляет, что разработка этого вещества проводилась ещё где-то. Это может быть правдой", — заявил Ахмет Узюмджю в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом.