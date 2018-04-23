Ещё
Глава ОЗХО рассказал пранкерам о происхождении «Новичка»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава ОЗХО рассказал пранкерам о происхождении «Новичка» 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Лондон продолжает бездоказательно обвинять Россию в покушении на бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, передает "ТВ Центр". Однако вещество, которым их пытались отравить, могло быть изготовлено в любой стране, где есть лаборатория и специалисты высокого уровня. В этом по телефону признался российским пранкерам глава Организации по запрещению химического оружия.
"Согласно нашим экспертам, оно может быть произведено в любой стране. Это не может быть исключено. Россия заявляет, что разработка этого вещества проводилась ещё где-то. Это может быть правдой", — заявил Ахмет Узюмджю в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом.
ТВ Центр: последние новости
Путин и Макрон обсудили ракетный удар по Сирии Путин подписал закон о льготах для мультипликаторов Москва оставила за собой право ответить Киеву за ситуацию с экипажем судна "Норд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие122
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»224
На Москву обрушится торнадо38
Кейт Миддлтон родила
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение