Лавров надеется, что Франция поможет прояснить позицию Запада по Сирии 

ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что по итогам контактов с французской стороной появится ясность в вопросе согласования подходов к сирийской проблеме с Парижем.
"Я очень надеюсь, что по итогам наших контактов с французскими коллегами мы все-таки внесем какую-то ясность в то, каким образом мы будем взаимодействовать по сирийскому урегулированию с тем, чтобы соблюдать все правила и нормы международного права и устава ООН", — сказал Лавров журналистам.
Лавров напомнил о вчерашнем телефонном разговоре лидеров России и Франции. Как указал министр, в разговоре «президент (РФ Владимир) Путин изложил подходы РФ и подтвердил готовность согласовывать позиции с французскими партнерами». «Мы к этому открыты», — подчеркнул Лавров.
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