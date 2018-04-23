Ещё
Богданов и представитель оппозиции САР обсудили сирийское урегулирование
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Богданов и представитель оппозиции САР обсудили сирийское урегулирование 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странами Африки Михаил Богданов обсудил сирийское урегулирование с лидером платформы «Москва» оппозиции САР Кадри Джамилем, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Встреча состоялась в понедельник в Москве.
"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее, в том числе в контексте совершенного 14 апреля под надуманным предлогом акта тройственной агрессии США, Франции, Великобритании против САР, который резко негативно сказался на перспективах продвижения переговорного процесса в Женеве", — говорится в сообщении МИД.
Собеседники высказались «в пользу дальнейшего последовательного продолжения политико-дипломатических усилий, направленных на политическое урегулирование кризиса в САР с опорой на выполнение положений резолюции 2254 Совета безопасности ООН и с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи». «При этом была подчеркнута необходимость неукоснительного соблюдения всеми сторонами обязательств уважать суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирии», — добавили в МИД.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке в Думе в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
РИА Новости: последние новости
Мнение: курс Макрона в Сирии выбивается из традиций французской политики Лавров прокомментировал призывы Макрона к США не выводить войска из Сирии Греческий генерал предложил способ снять санкции с Крыма и России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора29
На Москву обрушится торнадо26
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении298
Венгрия заблокировала заседание Украина — НАТО80
Назван преемник Саргсяна24
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение