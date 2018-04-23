Экс-заместитель Генсека ООН оценил заявление Гутерреша о возвращении холодной войны

«Устав ООН был принят в 1945 году, тогда была другая ситуация. Принимали его государства-союзники, а подавляющее большинство нынешних членов ООН просто отсутствовали. Генсек прав, что нужны реформы», — сказал Орджоникидзе.

По его словам, как только отношения в мире становятся напряжёнными, это проявляется в ООН, прежде всего в Совбезе.

Как отметил эксперт, чем больше США прибегают к угрозе применения силы, тем больше государств начинают задумываться о своей безопасности.

«Конечно, нужно менять устав. Вопрос в том, как это сделать», — заявил Орджоникидзе.