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Экс-заместитель Генсека ООН оценил заявление Гутерреша о возвращении холодной войны
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Экс-заместитель Генсека ООН оценил заявление Гутерреша о возвращении холодной войны 

RT на русском 2 часа назад
Бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил заявление нынешнего руководителя организации Антониу Гутерреша о возвращении холодной войны.
«Устав ООН был принят в 1945 году, тогда была другая ситуация. Принимали его государства-союзники, а подавляющее большинство нынешних членов ООН просто отсутствовали. Генсек прав, что нужны реформы», — сказал Орджоникидзе.
По его словам, как только отношения в мире становятся напряжёнными, это проявляется в ООН, прежде всего в Совбезе.
Как отметил эксперт, чем больше США прибегают к угрозе применения силы, тем больше государств начинают задумываться о своей безопасности.
«Конечно, нужно менять устав. Вопрос в том, как это сделать», — заявил Орджоникидзе.
Ранее президент Центра стратегических коммуникаций политолог Дмитрий Абзалов прокомментировал в разговоре с RT слова Гутерреша, который заявил, что мир вновь столкнулся с холодной войной.
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