Глава МИД Германии примет участие во встрече по Сирии в Париже

МОСКВА , 25 апр — РИА Новости . Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что будет присутствовать на встрече по Сирии в Париже в четверг, 26 апреля. "В этой встрече (в Париже — ред.) Германия примет участие, завтра я буду в Париже. Цель встречи — обсудить, каким образом мы можем дальше подтолкнуть политический процесс к решению конфликта в Сирии", — заявил Маас по завершению работы в Брюсселе донорской конференции по Сирии. Маас добавил, что ситуация в Сирии и соседних странах «действительно драматическая» и для оказания гуманитарной помощи Германия со своей стороны выделила один миллиард евро. Глава МИД также приветствовал решение других стран выделить средства. В среду в Брюсселе проходит международная донорская конференция по Сирии. Еврокомиссар сообщил, что конференция собрала $4,4 миллиарда. Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>