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Глава МИД Германии примет участие во встрече по Сирии в Париже
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Глава МИД Германии примет участие во встрече по Сирии в Париже 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что будет присутствовать на встрече по Сирии в Париже в четверг, 26 апреля.
"В этой встрече (в Париже — ред.) Германия примет участие, завтра я буду в Париже. Цель встречи — обсудить, каким образом мы можем дальше подтолкнуть политический процесс к решению конфликта в Сирии", — заявил Маас по завершению работы в Брюсселе донорской конференции по Сирии.
Маас добавил, что ситуация в Сирии и соседних странах «действительно драматическая» и для оказания гуманитарной помощи Германия со своей стороны выделила один миллиард евро. Глава МИД также приветствовал решение других стран выделить средства.
В среду в Брюсселе проходит международная донорская конференция по Сирии. Еврокомиссар сообщил, что конференция собрала $4,4 миллиарда.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
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