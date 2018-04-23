Путин подписал закон о санации страховых компаний 

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий механизм санации страховых компаний по аналогии с банками.
«Федеральным законом устанавливается механизм применения мер по предупреждению банкротства страховых организаций с участием Банка России (санация) по аналогии с действующим механизмом санации в отношении банков», — сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что санация страховых компаний будет осуществляться Банком России в целях предотвращения угрозы стабильности финансового (страхового) рынка и наступления негативных социально-экономических последствий при выявлении регулятором признаков неустойчивого финансового положения страховой организации, создающего угрозу правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и (или) угрозу стабильности финансового (страхового) рынка.
«В целях обеспечения эффективности процедуры санации страховых организаций с участием Банка России Федеральным законом также предусматривается актуализация оснований и порядка применения Банком России мер надзорного реагирования в отношении субъектов страхового дела, в том числе в связи с наличием существенных нарушений финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика, если такие нарушения создают угрозу правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и (или) угрозу стабильности финансового (страхового) рынка», — отмечается в сообщении.