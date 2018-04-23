Путин подписал закон о санации страховых компаний

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий механизм санации страховых компаний по аналогии с банками.

«Федеральным законом устанавливается механизм применения мер по предупреждению банкротства страховых организаций с участием Банка России (санация) по аналогии с действующим механизмом санации в отношении банков», — сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что санация страховых компаний будет осуществляться Банком России в целях предотвращения угрозы стабильности финансового (страхового) рынка и наступления негативных социально-экономических последствий при выявлении регулятором признаков неустойчивого финансового положения страховой организации, создающего угрозу правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и (или) угрозу стабильности финансового (страхового) рынка.