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Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
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Захарова отреагировала на ситуацию в Армении 

Российская Газета 2 часа назад
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей личной страничке в Facebook прокомментировала события в Армении.
≥≥ Армения подошла к опасной черте
"Армения, Россия всегда с тобой!" — написала дипломат.
Захарова назвала великим народ, который способен объединяться в трудные исторические моменты и не терять взаимного уважения, невзирая на разногласия.
Напомним, что днем 23 апреля подал в отставку премьер-министр Армении Серж Саргсян после массовых протестных митингов, организованных депутатами фракции Национального собрания "Елк".
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Комментарии257  Ещё 8 источников 
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