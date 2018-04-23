Захарова отреагировала на ситуацию в Армении

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей личной страничке в Facebook прокомментировала события в Армении.

"Армения, Россия всегда с тобой!" — написала дипломат.

Захарова назвала великим народ, который способен объединяться в трудные исторические моменты и не терять взаимного уважения, невзирая на разногласия.

Напомним, что днем 23 апреля подал в отставку премьер-министр Армении Серж Саргсян после массовых протестных митингов, организованных депутатами фракции Национального собрания "Елк".