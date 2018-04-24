Ещё
РФ проинформировали о ситуации в Армении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол Армении проинформировал Россию о ситуации после отставки Саргсяна 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Sputnik / Асатур Есаянц
Россия внимательно следит за развитием ситуации в Армении и желает скорейшей ее стабилизации, сообщили в МИД РФ.
Во вторник состоялась встреча замглавы российского МИД Григория Карасина и посла Армении в Москве Вардана Тоганяна.
"Посол информировал о текущей ситуации в Армении после отставки Сержа Саргсяна с поста премьер-министра страны", — сообщили в МИД.
"С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве внимательно следят за развитием внутриполитической обстановки в Армении и желают ее скорейшей стабилизации в интересах благополучия братского армянского народа. Надеемся на то, что все имеющиеся противоречия будут урегулированы исключительно в правовом поле", — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что в ходе встречи обсуждались также актуальные темы российско-армянского внешнеполитического взаимодействия, другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Премьер Армении Серж Саргсян в понедельник подал в отставку из-за продолжающихся акций против его избрания на этот пост.
Ранее он дважды избирался на пост президента Армении, в 2008 и 2013 годах. Акции против избрания его премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".
Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать именно премьер.
РИА Новости: последние новости
Если Трамп или Меркель приедут в Чечню, их сразу посадят, заявил Кадыров В Кремле уточнили данные о плане Путина по повышению уровня жизни россиян Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни и сражаться за Россию
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах134
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой192
Скончался Геннадий Леонов9
Украина объявила России речную блокаду207
Зачем Понаровская вернулась в Россию33
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика Конфликты
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
05:37
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной
Шоу-бизнес
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
01:14
«Бархатная», но не революция
Кавказ Статьи
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
Сколько зарабатывал Высоцкий
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:20
Чего Россия не покажет на параде
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение