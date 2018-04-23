Госдума об отставке Саргсяна: мудрое решение

Саргсян принял мудрое решение, подав в отставку, заявили в Госдуме

"Думаю, что решение, исходя из его опыта, он принял после того, как все взвесил. Я знаю, что он был в разных ситуациях, начиная с военных событий, в разных ситуациях конфликтных у себя в стране участвовал. Это такой достаточно мудрый товарищ. Я думаю, что если он такое решение принял, несмотря на его тягу к власти и столько лет, сколько он был у власти, если он такое решение принял, значит, он понимает, что это одно из немногих решений, которое сегодня возможно", — сказал РИА Новости Калашников.

"Он не стал цепляться за власть, не стал поднимать какие-то специализированные структуры. Это делает ему честь. Поэтому, во всяком случае теперь, надо лишь спокойно решать эту проблему в легитимном поле", — добавил депутат.

По его мнению, сейчас Саргсян вряд ли вернется в политику, так как это будет воспринято неправильно. Калашников предположил, что Саргсян может заняться бизнесом или начать работу в рамках структур ОДКБ или в Евразийском экономическом союзе . Пост же премьера, вероятнее всего, займет бывший премьер-министр страны Карен Карапетян , считает парламентарий.

Саргсян дважды избирался на пост президента в 2008 и 2013 годах. Акции против избрания его премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. В понедельник, 23 апреля, Саргсян подал в отставку.