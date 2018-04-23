Сергей Лавров и Ван И провели переговоры в Пекине

Рабочий день Лаврова был крайне напряженный. Переговоры с Ван И, коллективная встреча министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества с председателем КНР Си Цзиньпином (сами совет министров пройдет во вторник), а затем двусторонняя с ним, и наконец рабочий ужин с Ван И. Разговор начался с вопроса о прекращении Пхеньяном ракетных ядерных испытаний. По словам Лаврова, происходящее во многом отвечает положениям российско-китайской "дорожной карты" корейского урегулирования. "Необходимо, чтобы все вовлеченные стороны синхронно делали шаги навстречу друг другу, не предпринимая каких-либо провокационных действий, и мы договорились всемерно способствовать именно такому развитию событий", — отметил российский министр. Ван И со своей стороны заявил, что заявление КНДР — это "значимый шаг в направлении политического урегулирования ситуации на Корейском полуострове", в вопросе его денуклеризации. Глава МИД КНР отметил целый ряд позитивных изменений и призвал не допустить никаких помех в этом процессе, тем более что скоро состоится межкорейский саммит, а затем встреча лидеров КНДР и США

Не обошли вниманием главы МИД России и Китая ситуацию в Сирии . По мнению Лаврова, "ситуация в мире нас не очень радует", "наблюдаются попытки подорвать устойчивость мирового правопорядка". "Мы с большой тревогой наблюдаем за тем, что происходит в Сирии, потому что когда обозначился перелом в борьбе с остатками ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), освобождена Восточная Гута, наметились реальные возможности начать работу конституциональной комиссии, была осуществлена провокация под предлогом использования в Сирии химоружия", — отметил Лавров, в очередной раз подчеркнув, что удар был нанесен до того, как на место прибыли эксперты ОЗХО . "Но правда пробьет себе дорогу", — уверен глава МИД РФ. — Даже те страны, которые высказали слова понимания и поддержки акции США, Великобритании Франции , сделали это вынужденно и понимают, что данный способ неприемлем для решения серьезных международных кризисов". Ван И со своей стороны выступил "против любого применения силы без санкции ООН ", в то же время подчеркнув необходимость уничтожения химоружия и только политического решения сирийского конфликта. В этих вопросах Китай полностью поддерживает позицию Москвы , заявил глава МИД КНР.

Тема Ирана также не осталась в стороне, тем более, что исламская республика является одним из кандидатов на вступление в ШОС, и в настоящее время принимает участие в ее заседаниях в качестве страны-наблюдателя. "Мы считаем контрпродуктивными попытки свести на нет многолетние усилия по урегулированию вопроса об иранской ядерной программе в рамках "шестерки" и Ирана", — заявил Лавров, напомним, что результаты многолетних переговоров закреплены резолюцией ООН. К тому же именно эта сделка открыла Ирану дверь для вступления в ШОС (согласно правилам организации, ее членами не могут стать страны, находящиеся под санкциями ООН).

Ну и конечно же речь шла о взаимодействии России и Китая. "Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с Китаем — ключевой приоритет внешней политики России", — отметил Лавров. — Двустороннее сотрудничество выведено на беспрецедентно высокий уровень и является важным фактором экономического развития и укрепления международных позиций России и КНР". "Китай прочно занимает первое место в списке торговых партнеров России (как уточнил Ван И, товарооборот составляет 23 млрд долларов). У нас единое понимание необходимости улучшения качественных параметров экономического взаимодействия", — заявил министр, добавив, что встреча министров предваряет заседание СМИД ШОС, назначенное на вторник и на котором среди прочего более детально будут обсуждаться экономические отношения в рамках организации и отдельных стран, и стороны наметят планы на будущее.

Стоит отметить, что встреча министров прошла в резиденции "Дяоюйтай". Здесь китайская сторона принимает наиболее уважаемых гостей, глав государств и правительств, выдающихся деятелей в различных сферах. В настоящее время территория комплекса утопает в розовых цветах, распустившихся на многочисленных деревьях. И общая атмосфера крайне соответствовала внутреннему содержанию переговоров, на которых стороны договорились продолжать работать в духе взаимного уважения и ликвидировать появляющиеся разногласия.